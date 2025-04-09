Antalya’da düzenlenen uzman hekim eğitiminde, beyin ölümü tanısı ve donör bakımının önemi anlatıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, beyin ölümü tanısı ve donör bakımı konularında uzman hekimlere yönelik eğitim programı düzenlendi. Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimleri - I" başlıklı program, Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, doktorlar, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmalarında organ bağışının önemi vurgulandı. Beyin ölümü sonrası yürütülen ikna sürecinin dikkatle ve özveriyle ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Programda, aile izni oranlarının artırılması ve kadavradan nakil konusunda farkındalığın yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

Programda konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Türkiye’nin organ ve doku naklinde dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Antalya bölge olarak Türkiye ortalamasıyla başa baş gidiyor. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay ama önemli olan ilgidir. İlgi olmazsa bilgi de bir işe yaramaz. Bu konuda yöneticilere büyük sorumluluk düşüyor" dedi. "Biz Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilk düğmeyi doğru ilikledik" diye devam eden Özkan, "Çok iyi bir sağlık hizmetleri müdürlüğümüz var. Daha çok çalışacağız, hep birlikte çalışacağız, bu işi beraber yürüteceğiz. Özel, kamu demeden birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

"2025’in ilk 3 ayında aile izni oranında yüzde 26’lara ulaştık."

Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise Türkiye’de 33 bin hastanın organ nakli beklediğini, bunların büyük kısmının böbrek nakli hastası olduğunu belirtti. Amerika’da bu sayının 103 bin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erkan, "Amerika’da her gün 17 kişi organ beklerken hayatını kaybediyor. Bizde ise bu sayı günlük 6-7 civarında. Başarılı olduğumuz yıllarda 2 bin 300 beyin ölümü tanısı koymuşuz, 620 aileden bağış almışız. 2025’in ilk 3 ayında aile izni oranında yüzde 26’lara ulaştık. Beyin ölümlerinde zirveye çıkıyoruz ama aile izin oranları aynı hızda artmıyor. Kadavradan nakilde dünyada 3’üncü, canlı vericiden nakilde ise 1’inci sıradayız. Bu paradoksu tersine çevirmeliyiz. Eğitimlerimizi artırmamız gerekiyor," diye konuştu.

Eğitim programının gün boyu devam ettiği, uzman hekimlere çeşitli teorik ve pratik bilgilerin aktarıldığı bildirildi.