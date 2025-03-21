Türkiye Ümit Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında Gain Park Stadyumu’nda karşılaştığı Kosava’yı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Berkay’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerinde topla buluşan İzzet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada Frokaj’ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
65. dakikada Selmonaj’ın ceza sahası içerisinde elle müdahalesi sonucu Türkiye’nin kazandığı penaltıda Semih Kılıçsoy topu ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Mazlum Doğan Bodur
Türkiye: Jankat Yımaz, Ali Turap Bülbül (Emir Ortakaya dk. 87), Yiğit Efe Demir (Baran Moğultay dk.87), Yasin Özcan (Ayberk Karapo dk. 87), Berkay Yılmaz (Furkan Demir dk. 87), İzzet Çelik (Ege Bilsel dk. 71), Yunus Emre Konak (İsak Vural dk. 58), Başar Önal (Eyüp Aydın dk. 46), Mustafa Hekimoğlu (Emirhan Demircan dk. 46), Semih Kılıçsoy, Poyraz Efe Yıldırım (Emir Bars dk. 87)
Yedekler: Deniz Dilmen, Emre Bilgin, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Gökhan Gönül
Kosova: Seji, Sahitaj, Shala, (Selmonaj dk. 63), Zeqiraj, Vokrri (Ahmeti dk. 90), Muqaj (Suplja dk. 63), Maloku (Ademi dk. 71), Xhylani (Krasniqi dk. 46), Frokaj (Imeri dk. 46), Gashhijani (Jashari dk. 46), Bitiqi (Gashi dk. 63)
Yedekler: Avdija
Teknik Direktör: Afrim Toverlani
Goller: İzzet Çelik (dk. 10), Semih Kılıçsoy (dk. 65 pen.) (Türkiye), Frokaj (dk. 33) (Kosova)
Sarı Kartlar: Yunus Emre Konak (Türkiye), Shala, Frokaj (Kosova)