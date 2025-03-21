Terme İş Adamları Derneği (TİAD) tarafından organize edilen iftar programında Termeli iş dünyası bir araya geldi. Programda, ilçenin sanayi ve ticaretini güçlendirme hedefleri değerlendirildi.

Geleneksel hale getirilen TİAD İftar Programı’na Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Barış Aktepe, TİAD Onursal Başkanı Muharrem Çelik, protokol üyeleri, TİAD üyeleri ve iş insanları katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan TİAD Başkanı Bahadır Ömer Polatcan, Terme’nin sanayisinin üretim hacminin genişletilerek kapsamlı hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Polatcan, "Güçlü bir iş dünyası, güçlü bir toplum demektir. Dayanışmamızı ve işbirliğimizi artırarak Terme’yi daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için üretime ve istihdama katkı sağlamaya devam etmeliyiz" dedi.

Terme’nin başarılı iş insanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "TİAD, Termemizin iş dünyasında güçlenmesine, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. İş dünyasının gelişmesi için gerekli çalışmaların yapılması bizlerin bu memlekete olan borcudur. Şehrimizin sanayisinin gelişmesi, ticaretinin güçlenmesi için ortak akıl anlayışıyla stratejik adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Program, ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.