Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangınla birlikte olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Nebioğlu beldesi Akkaşoğlu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Ramazan Akkaş’a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde nedeni henüz öğrenilemeyen yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçramasıyla birlikte alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ve Nebioğlu Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışması başlatıldı. Çıkan yangınla ilgili olarak jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.