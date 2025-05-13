SUBÜ Toplumsal Duyarlılık Topluluğu, hazırladıkları ‘Sürdürülebilir Yeşil Alanlar İçin Temizlik ve Farkındalık Hareketi’ başlıklı proje çerçevesinde; Serdivan Kırantepe, Sapanca Sahili ve İl Ormanı Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü ve temizlik çalışmaları yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Toplumsal Duyarlılık Topluluğu’nun ‘Sürdürülebilir Yeşil Alanlar İçin Temizlik ve Farkındalık Hareketi’ başlıklı projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde destek kazanmıştı. Topluluk proje çerçevesinde SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda çevre bilincini arttırmaya yönelik bir dizi etkinlik yaptı. Etkinlikler arasında Serdivan Kırantepe, Sapanca Sahili ve Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü ve temizlik çalışmaları yer aldı. Temizlik faaliyetlerini yürüterek çevreye katkı sağlayan topluluk üyeleri, ayrıca sürdürülebilirlik ve çevre farkındalığı konularında örnek olmayı amaçladı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Toplumsal Duyarlılık Topluluğumuzun projesi sayesinde hem doğaya karşı duyarlılık geliştirildi hem de öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci aşılandı. Etkinliklerin çevre temizliğine dair toplumsal farkındalığın arttırılmasına ve daha yaşanabilir bir gelecek için adımlar atılmasına katkı sağlamasını ümit ediyoruz" denildi.