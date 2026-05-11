Ankara'nın Haymana ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, programda annelerin gününü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti.

Haymana Belediyesi tarafından Ürofiz Termal Otel'de düzenlenen Anneler Günü programına çok sayıda anne katıldı. Programda konuşan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, annelerin toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, Anneler Günü'nü kutladı.

Annelerin fedakârlıkları ve sevgileriyle hayatı güzelleştirdiğini ifade eden Başkan Koç, 'Bir ömrü sevgisiyle güzelleştiren, fedakârlıklarıyla yolumuzu aydınlatan, duasıyla bizlere güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere; evlatları için karşılıksız sevginin, sabrın ve merhametin en güzel örneği olan tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum' dedi.