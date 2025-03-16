Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Haydarlı Mahallesi sakinlerinin talep ettiği doktor muayene odasını kısa sürede tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sundu.

Haydarlı Mahallesi’nde daha önce kullanılan muayene odasının ihtiyaca cevap vermemesi ve hijyenik olmaması üzerine, Mahalle Muhtarı Süreyya Cıblak ve mahalle halkı yeni bir muayene odası talebinde bulundu. Gelen talepleri değerlendiren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mahallede doktorların ve hastaların daha sağlıklı şartlrda hizmet alabilmesi için yeni bir doktor muayene odası yaptırdı.

Ramazan ayı dolayısıyla Haydarlı Mahallesi’nde düzenlenen iftar programının ardından, tamamlanan muayene odasını inceleyen Başkan Arıcı, odanın anahtarını Mahalle Muhtarı Süreyya Cıblak’a teslim etti.

Başkan Arıcı, yaptığı açıklamada, "Halkımızın daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda muayene olmasını sağladık. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Mahalle Muhtarı Süreyya Cıblak ise, "Başkanımızdan bu konuda talepte bulunduk ve kısa sürede tamamlanarak bize teslim edildi. Mahallem adına Başkanımız Özgür Arıcı’ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.