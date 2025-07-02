Yer hizmetleri sektörünün köklü şirketlerinden Havaş’ın üst yönetiminde 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere yeni atamalar yapıldı.

Türkiye ve yurt dışında toplam 36 havalimanında faaliyet gösteren, TAV Havalimanları’nın yer hizmetleri sektöründeki iştiraki Havaş’ta üst yönetim atamaları gerçekleştirildi. Şirkette kargo ve antrepo operasyonlarındaki artan büyümeye paralel olarak Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcılığı ve Yer Hizmetleri İşletme Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonları oluşturuldu.

Halihazırda İşletme Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Bozdemir, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu doğrultuda, Zagreb Havalimanı’nda Havaş Hırvatistan Genel Müdürü olarak görev yapan Mutlu Başkan, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Yer Hizmetleri İşletme Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi. Mutlu Başkan’ın yeni görevine atanmasının ardından, Havaş Hırvatistan Operasyon Direktörü olarak görev yapan Perica Ani, mevcut görevine ek olarak vekaleten Ülke Direktörü olarak görev yapacak.

Mehmet Bozdemir hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Mehmet Bozdemir, 1995 yılında Havaş’a katıldı. Mehmet Bozdemir, kariyeri boyunca İzmir, Ankara ve Antalya istasyonlarının yanı sıra Genel Müdürlük bünyesinde de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2015 yılından bu yana Havaş’ta İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Mutlu Başkan hakkında

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Mutlu Başkan, 2000 yılında başladığı kariyerinde havacılık sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde ve Havaş’ın çeşitli birimlerinde görev aldı. Havaş’a ilk kez 2002 yılında katılan Başkan, kariyerini strateji, planlama, operasyon, iş geliştirme ve yönetim alanlarında uzmanlaşarak sürdürdü. 2022 yılından bu yana Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteren Havaş Hırvatistan’da Genel Müdür olarak görev aldı.

Perica Ani hakkında

Zagreb Üniversitesi Trafik Mühendisliği fakültesinden mezun olan Perica Ani, 1999 yılında Zagreb Havalimanı’nda kariyerine başladı. IATA DGR eğitmenliği yanı sıra satış-pazarlama ve kargo operasyonlarında çeşitli yönetsel görevler üstlendi. 2020 yılında MZLZ Ground Handling Services şirketinde Operasyon Direktörü olarak göreve başlayan Ani, 2022 yılında Havaş’ın yer hizmetleri şirketini satın almasının ardından görevine aynı pozisyonda devam etti.

Havaş hakkında

Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye’nin güvenilir yer hizmetleri markası Havaş; Türkiye’de ve yurt dışında 36 havalimanında hizmet sunuyor. Şirket, iştirakleriyle birlikte yılda 560 binden fazla uçuşa hizmet sunmakta; 1 milyon tonun üzerinde kargo ve 100 milyondan fazla bagaj taşıyarak, 160 milyonun üzerinde yolcuya ulaşmaktadır. Airport Service Association (ASA) ile IATA Ground Handling Council (IGHC) üyesi olan ve ISAGO sertifikası bulunan Havaş, İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir havalimanlarında antrepo hizmeti veriyor. Şirket; yer hizmetleri, kargo ve antrepo hizmetlerinin yanı sıra havalimanı ve şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı da gerçekleştiriyor.