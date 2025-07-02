Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, "Haziran ayında Mardin’de, terör örgütlerine yönelik toplam 4 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanmıştır" dedi.

Mardin Valiliğinde düzenlenen aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Vali Akkoyun, "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla Haziran ayında Mardin’de, terör örgütlerine yönelik toplam 4 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 2 operasyon düzenlenmiş olup 32 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 48 silah, 349 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Göç Aracı sayısını 2’ye çıkarıldığını ifade eden Akkoyun, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi. Akkoyun, "Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Haziran ayı içerisinde Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 64 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir. Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarımızı da hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde toplamda 59 operasyon düzenlenmiş, 73 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 9 kişi gözaltına alınmış, 7 kişi de tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Haziran ayı içerisinde aranan toplam 394 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini aktaran Akkoyun, "Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde 22 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca, terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 4 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilerce 1 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Vali Akkoyun, yaz aylarında artan anız ve orman yangınlarına dikkat çekerek, bu yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Çiftçilere ve vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Akkoyun, anız yakmanın toprağın verimliliğini azalttığını ve ekosisteme ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümüne de değinen Akkoyun, bu tarihi gecede milletin cesareti ve inancıyla büyük bir destan yazdığını söyledi. "15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diyen Akkoyun, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Toplantıya Vali Akkoyun’un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı.