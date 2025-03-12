Başiskele’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla üstyapı çalışmalarına hız verildi.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri, planlar ve programlar çerçevesinde yolları tek tek yeniliyor. Bu kapsamda, son olarak Sepetlipınar Mahallesi Hanımeli Sokak’ta beton yol yapımı, Yuvacık Merkez Camii çevresi kaldırım düzenleme, Damlar Mahallesi Serim Sokak’ta parke yol yapımı, Serdar Mahallesi Akdaş Sokak ve Körfez Mahallesi Gökbayrak Sokak’ta parke yol tamiri ve Kullar Yakacık Mahallesi Gençağa Sokak’ta ise yol genişletme çalışmaları yapıldı.