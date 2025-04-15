Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 kilo gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun İlçesinde yapılan çalışmada H.K., H.K., R.P., D.M.G., S.D. ve F.K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramada 2710 adet captagon uyuşturucu hap, 40,80 gram sentetik kannobinoid (UC) maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 9mm çapında dolu fişek ve olay yerinde 6 adet 9mm çapında boş kovan, 0,50 ml Aseton, Çalışır vaziyette bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.D. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı.