Hatay’ın Antakya ve Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarına yönelik Antakya Narlıca Mahallesinde durdurulan E.S. ile B.S. adlı şahısların bulunduğu otomobilde yapılan aramada; 6,76 gram metamfetamin 2 adet payp aparatı, Dörtyol ilçe otogarı içerisinde M.Y. ile Ö.Y.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları sırada suç üstü yakalandılar. Şahısların çanta ve üst ramasında; 140 adet Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.