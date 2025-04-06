Hatay’da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle 7 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan adli makamlarca hakkında verilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. adlı şahıs Antakya Büyükdalyan Mahallesinde yakalandı.
Emniyet’teki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA