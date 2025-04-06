Hatay’da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle 7 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı

Nakliye şebekesi tarafından çalınan 4 tır dolusu malzeme ele geçirildi Nakliye şebekesi tarafından çalınan 4 tır dolusu malzeme ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan adli makamlarca hakkında verilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. adlı şahıs Antakya Büyükdalyan Mahallesinde yakalandı.

Emniyet’teki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA