Hatay’da havaların ısınmasıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında ihtiyaç haine gelen klimalar zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların toplu ulaşım araçlarında daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplu taşıma araçlarında klima kullanımı, araç temizliği, ayakta yolcu taşıma ve taşımacılıkta uygunluk belgeleri konularında kontroller yapıldı.

Kontroller sırasında kurallara uymayan sürücülere, gerekli uyarılar yapılıp yasal işlemler uygulandı.

Zabıta Dairesi yetkilileri, vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.