Hatay’da polisin uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 10 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Reyhanlı’da 7 adres tespit edilip eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8, kullanan da 2 şüpheli yakalandı.

Polisin adreslerde yaptığı aramada 7 bin 848 adet uyuşturucu hap, 43,13 gram metamfetamin,35,29 gram kubar esrar,0.43 gram eroin,1 adet hassas terazi,3 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.