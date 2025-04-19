Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay’ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yüzlerce depremzede, akrobasi timinin gökyüzündeki etkileyici manevralarını büyük bir heyecanla izledi.

Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İskenderun ilçesinde Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. İskenderun kent merkezi Atatürk bulvarında bulunan Nihal Atakaş camii önünde izlenecek şekilde gerçekleştirilen uçuşa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İzleyicilere inanılmaz kesitler sunan Türk Yıldızları, uçaklarıyla gökyüzünde etkileyici akrobasi hareketleri sergiledi. Gösteri uçuşu, yüzlerce depremzede tarafından büyük bir heyecan ve coşkuyla izlendi. Türk Yıldızları’nın senkronize hareketleri, renkli duman izleri bırakma anları izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Çok heyecan verici bir şey burada olmak"

Yunus Emre Eke isimli vatandaş, "Güzel gösteriydi çok mutluyum burada olduğum için. Çok heyecan verici bir şey burada olmak. Uçuşları çok güzel geçti bugün için nasılsın aşırı inanılmaz iyi bir şey burada olmak. İnşallah bunlar tekrar olur" dedi.

Ailesiyle birlikte gösteri uçuşunu izlemeye gelen 11 yaşındaki Leman Naharacı da, "Annem, kardeşlerim, kuzenim ve teyzemle beraber geldik gösteriye. Uçakta el sallayan abiyi ve kalp yapanı çok beğendim. Bir daha istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gökyüzünde Kalp yaptıklarında bizi çok önemsediklerini hissettim"

Ailesiyle birlikte akrobasi uçuşunu beğendiğini dile getiren 15 yaşındaki Ela Nur Naharacı da, "Çok beğendim ve çok gurur verici bir şeydi. Gökyüzünde kalp yaptıklarında bizi çok önemsediklerini hissettim" dedi.

"Depremden sonra bu bize çok iyi geldi"

Özlem Çoşkun da, "Depremden sonra bu bize çok iyi geldi. Biz konteynerde kalıyoruz bizim için çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

İskenderun semalarında gerçekleştirilen gösteriye Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve depremzede vatandaşlar katılım sağladı.