Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sıcaklıkların artmasıyla birlikte haşere ve sineklerle mücadele kapsamında gece ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde haftanın her günü 7/24 esasına göre ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir İlaçlama Birimi ekipleri, gündüz saatlerinde genel haşere ve larva ilaçlaması yaparken gece saatlerinde ise sivrisinek ve uçkunlarla mücadele ediyor. İlaçlama çalışmaları; resmi kurum binaları, konteyner kentlerin çevresi, foseptik çukurlar, sulak alanlar, çöp konteynerleri ve gübrelik alanlar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde gerçekleştiriliyor. İlaçlama faaliyetlerinde toz larvasit, sıvı larvasit, rezidüel, tablet ve uçkun ilaçları kullanılarak diğer canlıların sağlığına zarar vermeden çalışmalar yürütülüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri, kurumsal planlamalar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda insan sağlığına zarar veren her türlü haşereyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan yetkililer, vatandaşların ilaçlama taleplerini HBB’nin sosyal medya hesaplarıyla Alo 153 hattı üzerinden iletebileceklerini belirttiler.