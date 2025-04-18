Hatay’da halk eğitim merkezinde öğrenim gören kursiyerlerin yaptığı çalışmalar, el sanatları sergilendi.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay’da kadınların deprem psikolojisini atlatmasında kadın kooperatifleri ve el sanatları kursları etkin rol oynuyor. Antakya ilçesinde bulunan Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla el sanatları sergisi düzenlendi. Halk eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin görücüye çıktığı serginin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı ve davetliler katıldı.

Kültürel mirasın somut yansımaları olan geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan sergide incelemelerde bulunan Esra Masatlı, "Bu kıymetli mirası yaşatmaya devam edecek, el emeğine verdiğimiz değeri her fırsatta göstermeyi sürdüreceğiz" diyerek Usta Öğretici Feride Aynur Soytürk’e ve emek veren herkese teşekkür etti.