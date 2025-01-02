İBB’nin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen İmam Kaba’nın çukura düştüğü anlar kamerada İBB’nin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen İmam Kaba’nın çukura düştüğü anlar kamerada

Hatay’da yapılan asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonlarda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.G. ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan A.İ.Ö., zimmet suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan H.İ.K., ailenin korunması suçundan 3 gün hapis cezası bulunan F.Z. ile mal beyanında bulunmama suçundan 5 gün hapis cezası bulunan M.S.T. adlı 5 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslardan M.S.T. serbest bırakılırken 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha