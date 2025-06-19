Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edroğan’ın video konferans yoluyla katılımıyla gerçekleşen 7. kura çekilişinde 22 bin 239 bağımsız bölümün hak sahibi belirlendi. Yuvalarının anahtarlarını teslim alan aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdiler.

Asrın felaketinde Hatay’da binlerce bağımsız bölüm yerle bir olmuş ve kent depremde ağır hasar almıştı. Kentin dört bir yanında inşaatları hızla devam eden deprem konutlarında yapımları bitenler hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’tan video konferans yoluyla katılımıyla Defne ilçesi Hancağız Mahallesi’nde 7. kura çekimi gerçekleşti. Kura çekiminde; Hatay Valisi Musatafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Defne Belediye Başkano Halil İbrahim Özgün, il protokolü ve hak sahibi vatandaşlar hazır bulundu.

"7 kurada toplamda 68 bin 406 hak sahibini belirledik"

Hatay’da toplamda 68 bin 406 hak sahibinin belirten Vali Masatlı, "Öncelikli olarak 7.kuramızı sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Bu gün 21 bin 114 konut ve bin 125 iş yeri olmak üzere toplam 22 bin 239 hak sahibini belirledik. Bu zamana kadar 7 kurada toplamda 68 bin 406 hak sahibini belirledik. Hak sahiplerimiz iş yerlerini ve konutlarını teslim aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu gibi inşallah bu sene sonuna kadar hak sahibi olan bütün vatandaşlarımız hem konutlarını hem de iş yerlerini teslim alacaklar" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Evinin anahtarını teslim alan Adem Çavuş, "6 Şubat’ta ailemle birlikte büyük bir felaket yaşadık. Birçok can kaybımız oldu, Rabbimden rahmet diliyoruz. Anahtarımızı bugün itibariyle teslim almış bulunuyoruz, başta Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yuvasını bekleyen hemşehrilerimizinde bir an önce evlerine kavuşmalarını temenni ediyoruz" dedi.