İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dijital mecralarda dolaşıma sokulan ve turizm bölgelerini hedef alan görüntülerin geçmişe ait veya münferit olduğunu belirterek, Türkiye turizmini karalamaya yönelik dezenformasyon kampanyasına karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde dijital medya mecralarında paylaşılan ve Türkiye’nin turizm bölgelerini hedef alan görüntülerin kamuoyunu yanıltmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Merkez, bu görüntülerin önemli bir kısmının geçmiş yıllara ait münferit olaylara dayandığını ve turizm bölgelerindeki genel durumu yansıtmadığını vurguladı.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların özellikle turizm sezonunda Türkiye’nin marka değeri olan turizm sektörünü hedef aldığı ve asılsız bir olumsuz algı oluşturmayı amaçladığı belirtildi. “Ülkemizin turizm merkezleri huzurlu ve güvenlidir. Yayımlanan görüntüler yaygınlık arz etmemekte, çok istisnai nitelik taşımakta ve tespit edilerek gereği yapılmaktadır” denildi.

DEVLETİN GÜVENLİK VE DENETİM TEDBİRLERİ

Merkez, devlet tarafından turizm bölgelerinde kamu düzeni ve güvenliği sağlamak için tüm gerekli önlemlerin alındığını ve 7/24 denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü aktardı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere karşı adli ve idari işlemlerin derhal uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, “Milletimizin ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin huzuru ve güvenliği devletimizin en temel önceliğidir” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmeye ve dezenformasyon amaçlı içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Türkiye’nin turizm sektörüne yönelik bu tür manipülatif içeriklerin, ülkenin ekonomik ve sosyal imajına zarar vermeyi hedeflediği belirtilerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiği vurgulandı.