Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni hizmet binasında ilk sezaryen doğum başarıyla gerçekleştirildi.

Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebek, hem ailesine hem de sağlık çalışanlarına büyük mutluluk yaşattı.

Yeni binada gerçekleşen bu ilk doğumla birlikte hastane, yaşamın başladığı anlara ev sahipliği yaptı. Başarıyla tamamlanan operasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Okay Alptekin ve deneyimli anestezi ile cerrahi ekibin koordineli çalışmasıyla sorunsuz şekilde tamamlandı. Hastane yönetimi, bu özel anın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür etti.