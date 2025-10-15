Tekirdağ’da Çorlu Devlet Hastanesi’nde elektrik panolarından yükselen dumanla birlikte küçük çaplı patlama meydana geldi.

Zafer Mahallesi’nde bulunan Çorlu Devlet Hastanesi morg girişi bahçesindeki elektrik panolarından dumanlar yükseldi. Bir süre sonra yükselen dumanlarla birlikte küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hastane görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve TREDAŞ ekipleri gerekli müdahalelerde bulunarak daha büyük bir tehlikeyi engelledi.

Enerji kesintisi ve çıkan dumanlar nedeniyle bazı servislerde bulunan hastalar tahliye edildi.

Arızanın giderilmesinin ardından tahliye edilen noktalarda faaliyetlerin aksamadan kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.