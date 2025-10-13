Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mersin’de 2023 yılında hastanede çalışan teknisyenin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan ve sağ bacağını kaybeden Tıp Fakültesi öğrencisi Nida Nur Nergiz’e doğum günü sürprizi yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz’i sınıfında ziyaret ederek, doğum gününü kutladı. Vali Aydoğdu, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi iken 2023 yılında Mersin’de yaşadığı elim bir olay sonucu ayaklarından yaralanan ve tedavisinin ardından eğitimine EBYÜ Tıp Fakültesinde devam eden Nida Nur Nergiz’e hitaben kaleme aldığı mektubu da takdim etti. Vali Aydoğdu, genç doktor adayına hitaben kaleme aldığı mektupta yaşadığı zorluklara rağmen dimdik ayakta durmasının bütün kız çocukları için umut olduğunu vurguladı. Vali Aydoğdu, mektubunda ayrıca hangi imtihanla karşılaşılırsa karşılaşılsın yeniden ayağa kalkabilmenin hayat yolculuğunun en kıymetli erdemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nida Nur Nergiz, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki kız öğrenci yurdu önünde MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde teknisyen olarak görev yapan Ersin Karakuş’un pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda yaralanmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıdan sonra kaçan Ersin Karakuş, Adana’da yakalanarak tutuklanmıştı. Nida Nur Nergiz ise, saldırı sonucu sağ bacağını kaybetmişti.