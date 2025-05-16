Hatay’ın Hassa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde durdurulan bir otomobilde narkotik eşliğinde yapılan aramada 11 kilo 226 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Ş.K., S.K., A.K. ile M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahısla hakkında ise adli işlem yapıldı.