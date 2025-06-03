Hatay’ın Arsuz ilçesinde toplu taşıma aracı şehir içi minibüsünde kadın yolcuya tacizde bulunduğu iddiası ile yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

İddiaya göre olay, Arsuz ilçesinde toplu taşıma aracında genç bir kıza, bir şahıs taciz girişiminde bulununca diğer yolcuların şikayeti üzerine sürücü aracı durdurdu. Çıkan tartışma ile birlikte şüpheli minibüsten inerek kaçtı.

Şikayet üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince taciz şüphelisi Y.Ş.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.