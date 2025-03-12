Batman’ın Hasankeyf ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce fotokapanla takip edilen Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü mevkisinde bir grup yaban keçisi köylülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) ’nesli tükenme tehlikesi altında olan türler’ listesinde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri sayısının Hasankeyf çevresindeki dağlarda arttığını belirten köy sakinleri, yaban hayatının korunması ve bilinçsiz avlanmalara karşı yaptırımların artırılmasının gerektiğini dile getirdi.