Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, tarafından düzenlenen 5’inci Afrika Konferansı, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliği ile düzenlenen 5’inci Afrika Konferansı, yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Konferansta, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri; Afrika’daki uluslararası güç rekabeti, demokratikleşme, kalkınma, göç, ticaret ve benzeri konular ele alındı.

HKÜ Hukuk Amfi’de gerçekleşen konferansa HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, HKÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Hanifi Aslan, İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Keser, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rahmetli, Nijerya asıllı HKÜ Öğretim Üyesi Dr. Kearan E. Uchehara’nın büyük emekleriyle başlatılan konferansın beşincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İİSBF Dekanı Prof. Dr. Hanifi Aslan, "Afrika’nın Ekonomik Kalkınmasında Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’nin (AfCFTA) Rolü" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aliyev, "Polikriz Çağında Afrika" başlıklı sunumu ile "polikriz" kavramı çerçevesinde Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti. Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cenker Korhan Demir ise "Sınıraşan Göç ve Afrika" başlıklı sunumunda, Afrika kıtasında ki göç hareketlerine odaklandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Keser’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda HKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Seyhan "Batı Afrika’da Sınır Aşan ve Organize Suç Olgusu", HKÜ İİSBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Köse "Afrika’da İklim Adaleti: En Az Katkı, En Fazla Etki", HKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Uluğ ve yüksek lisans öğrencisi Pınar Okatan "Çin’in Afrika Stratejisi: Dinamikler, Fırsatlar ve Zorluklar", Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Rençber ve doktora öğrencisi Gül Çelik "Finansal Sürdürülebilirlik ve Ekonomik Performans: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Entegre Bir Analiz" ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisans öğrencisi Eren Yiğitoğlu ise "M23 (23 Mart) Hareketi" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında biri yüz yüze olmak üzere toplam altı farklı panel düzenlendi. Panellerde, 7 farklı ülkeden ve 18 farklı üniversiteden katılan 38 araştırmacı, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde toplam 31 bildiri sundu.