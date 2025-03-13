İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı konferans programı düzenlendi.

Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, Ünler Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Hilal ve Yıldızın Sesi" adlı tiyatro gösterimi ile HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan programa; HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Latife Özaydın, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Hanifi Aslan, HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Keser, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sakine Hakkoymaz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, "İstiklal Marşı, yalnızca bir ulusal marş değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve kahramanlık destanını anlatan eşsiz bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy, bu dizeleri kaleme alırken Türk milletinin vatan sevgisini, inancını ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkları en güçlü ifadelerle anlatmıştır. O, bu marşı yazarken, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek, vatan toprağı uğruna verilen mücadelelerin bir daha yaşanmaması dileğini de bizlere miras bırakmıştır. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen Eğitim Fakültemize, değerli akademisyenlerimize ve emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Marşı’mızın yazılmasına vesile olan tüm kahramanlarımızı minnetle yâd ediyorum" dedi.

Program kapsamında; "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" konulu sunumunu gerçekleştiren İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Keser; Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin tarihi önemine vurgu yaparak, Çanakkale’de verilen mücadelenin, İstiklal Marşı’nın ruhuyla örtüştüğünü ve Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde de bu ruhun en güçlü şekilde hissedildiğini dile getirdi.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri ve İstiklal Marşı yazılırken gerçekleşen olaylar ile ilgili önemli tespitlerini paylaştığı sunumu sonrasında, Prof. Dr. Ahmet Keser’e hediyesini Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Latife Özaydın takdim etti.