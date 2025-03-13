Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akdeniz Üniversitesi, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve hükümlüler ile yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik iyileştirme çalışmalarını güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol imza töreni, Antalya Adliyesinde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda gerçekleştirildi. Protokol, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüğünde görev yapan personelin mesleki eğitimleri desteklenecek, akademik çalışmalarla iyileştirme faaliyetleri çeşitlendirilecek ve hükümlüler ile yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik projeler hayata geçirilecek.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüğümüzde görev yapan personelimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek, hükümlüler ve yükümlülerin topluma kazandırılma sürecinde daha etkili adımlar atmak için üniversitemizle güçlü bir iş birliği başlatıyoruz. Bu protokol, insan odaklı adalet anlayışımıza büyük katkı sağlayacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise üniversitenin toplumsal faydaya yönelik projelere her zaman destek verdiğini belirterek, "Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüğüyle yürütülecek bu iş birliği, akademik bilgi ve saha tecrübesini bir araya getirerek daha kapsamlı çözümler sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Protokol çerçevesinde düzenlenecek eğitimler, seminerler ve sosyal sorumluluk projeleriyle, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin mesleki donanımı artırılacak ve hükümlülerin sosyal uyum süreçleri desteklenecek.

Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Ali Evren İmre, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcıları Fatih Arıcıgil ve Mehmet Fatih Acemoğlu, ceza infaz kurumlarının müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü katıldı.