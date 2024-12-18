Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dış Danışma Kurulu 2024 Yılı Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve kalite süreçlerini paydaşların görüşleri ile sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek amacıyla oluşturulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dış Danışma Kurulu 2024 Yılı Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

HKÜ Hukuk Amfi’de düzenlenen toplantıya HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir, Bayburt Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta olan HKÜ Hukuk Fakültesi mezunlarından Yusuf Beran Vuran, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emin Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, TSE Bölge Müdürü Mehmet Genç, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Yıldız, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hasan Kılyar, SGK İl Müdür Yardımcısı Yusuf Ünlü, İpekyolu Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Özgür Gürgah, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Y.Y.M. Fatoş Toyğun, GİBTÜ Kalite Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Selen Yücesoy Kahraman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bedriye Soku, AFAD Şube Müdürü Erol Aydın, SANKO Üniversitesi Kalite Birim Sorumlusu Aylin Sönmezoğlu ile HKÜ Kalite Komisyonu Üyeleri katıldı.

Stratejik plan, mevcut durum ve hedefler ile ilgili bilgiler sunulmasının ardından, paydaş katılımcıların eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve kalite süreçlerine katkı sağlayacak önerileri ve değerlendirmeleri ile toplantı sona erdi.