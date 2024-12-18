Muğla Büyükşehir Belediyesi, Rıfat Çığ’ın ilk kişisel sergisi olan Suluboya Resim Sergisini Muğlalı sanatseverlerle buluşturdu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde açılan sergide, Rıfat Çığ’ın tematik koleksiyonu ile serbest suluboya çalışmalarından oluşan eserleri bir araya getirilerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rıfat Çığ: “Muğla benim için başlangıçlar şehri”

Muğla’nın başlangıçlar şehri olduğunu söyleyen Rıfat Çığ, “Kayıp Fauna Belgeselini hazırlarken 7,5 milyon yıllık canlı kalıntılarıyla karşılaştım. Onların nasıl görünebileceklerini hayal ettim ve suluboyayla yaptığım resimlerden bir seri oluşturdum. Bu serimin eserlerini ilk olarak Muğla’da sergiliyorum çünkü Muğla benim için başlangıçlar şehri.” dedi. Resim serüvenini, “Belgeseller çekerken itip içeri girdiğim bir kapının ardında büyülü bir dünya ve mutlaka denenmesi gereken yepyeni bir heyecan.” sözleriyle ifade eden Rıfat Çığ’ın sergisi sanatseverlerden ilgi gördü.

Rıfat Çığ Suluboya Resim Sergi 27 Aralık tarihine kadar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde halkın ziyaretine açık olacak.