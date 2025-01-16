Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerini spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Harekete Geç Konyaaltı” mottosuyla spor kurslarına başlıyor. Çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan bahar dönemi spor kursları, 20-26 Ocak tarihleri arasında başvuruya açılacak. Başvurular, belediyenin resmi web sitesi olan www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, çocukların ve yetişkinlerin uzman eğitmenler eşliğinde spor yapmasını sağlayacak 9 farklı branşta kurs düzenliyor. Kurslar; futbol, basketbol, tenis, oryantiring, yoga, eğitsel oyunlar, sabah sporu, pilates ve güreş branşlarında gerçekleşecek.

İlk dönemden büyük ilgi

Konyaaltı Belediyesi, spor kurslarının ilk döneminde 5 farklı branşta 511 çocuğu sporla buluşturdu. Ayrıca 9 branşta bin 20 yetişkin spora başladı. Belediye, 9 farklı mahallede düzenlediği sabah sporu etkinlikleriyle de büyük ilgi gördü.

Bahar dönemiyle birlikte daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedefleyen Konyaaltı Belediyesi, spor kurslarının kapsamını genişletiyor ve katılımcıların hem bedensel hem de ruhsal sağlığına katkı sağlamayı amaçlıyor.