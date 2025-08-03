Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Haraççı Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Aynı gün, 212 bin metrekare büyüklüğündeki Haraççı Millet Bahçesi’nin proje tanıtımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Parkımız çocuklara emanet, millet bahçemiz de yakında hazır olacak" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Haraççı Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Aynı gün, 212 bin metrekare büyüklüğündeki Haraççı Millet Bahçesi’nin proje tanıtımı da kamuoyuyla paylaşıldı. Açılışa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.

Toplam 2 bin 400 metrekarelik alana sahip Haraççı Parkı, bin metrekare yeşil alan, 320 metrekare çocuk oyun alanı, 300 metrekare halı saha, 240 metrekare modüler saha, 60 metrekare fitness alanı ve yürüyüş yollarıyla bölgeye çok yönlü bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. Yüzde 45’i yeşil alandan oluşan park çocuklara, gençlere ve ailelere güvenli ve keyifli bir ortam sunuyor.

Törende konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, "Sizler bu vatanı yaşatacak olan nesilsiniz. Bu park sizlere helal olsun. Arnavutköy’de açtığımız onlarca parkın sadece bir tanesi burası. Çünkü biz biliyoruz ki çocukların hakkı parkta, yeşil alanda vakit geçirmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından çocuklarla birlikte halı sahaya çıkan Başkan Candaroğlu, miniklerle futbol ve basketbol oynayarak etkinliğe renk kattı. Samimi görüntülerin oluştuğu anlar, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Haraççı Millet Bahçesi’nin ise 212 bin metrekarelik dev alanı ve zengin donatıları olacağı öğrenilirken, projede sosyal tesis, kültür merkezi, müze, kütüphane, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları, etkinlik ve mesire alanları, otopark ve cami gibi birçok sosyal ve kültürel unsurların yer alacağı bilgisine ulaşıldı. Haraççı Köprüsü’nden başlayıp Çilingir Köprüsü’ne kadar uzanan bu büyük alan tamamlandığında 7’den 70’e her yaştan vatandaşın aktif olarak kullanabileceği bir cazibe merkezi haline gelecek.

Başkan Candaroğlu, millet bahçesiyle ilgili olarak ise "Yeni dönemde Arnavutköy’ü millet bahçeleriyle anılan bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Haraççı Millet Bahçesi, sadece bir yeşil alan değil, sosyal yaşamın, eğitimin ve kültürün iç içe geçtiği bir vizyon projesidir" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da atıfta bulundu.

Candaroğlu, "Haraççı Parkı artık sizlere emanet. Millet Bahçemizi de inşallah kısa sürede tamamlayıp yine sizlere teslim edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun, bahtınız açık olsun çocuklar" diyerek sözlerini tamamladı.