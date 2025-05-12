Afyonkarahisar’da 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.A.T., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.