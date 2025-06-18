Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Karakazan İlk ve Ortaokulu’nda baharın gelişi coşkulu bir şenlikle kutlandı.

Okul bahçesinde düzenlenen Bahar Şenliği, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Günün erken saatlerinde başlayan programda öğrenciler hazırladıkları dans ve gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenirken, gökyüzüne bıraktıkları balonlarla da baharın gelişini simgesel olarak selamladılar.

Etkinlik kapsamında fidan dikimi de gerçekleştirildi. Öğrenciler doğayla buluşurken, çevre bilinci kazanmanın önemine dair anlamlı bir mesaj da verdiler. Baharın coşkusunu hep birlikte yaşayan katılımcılar, etkinliği büyük bir memnuniyetle tamamladı.