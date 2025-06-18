İzmir’de CHP’li Buca Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Buca Belediyesi’nde çalışan yaklaşık bin 769 çalışan, yan haklarından doğan ücretler ve maaşların tam yatırılmaması gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Buca Belediye binası önünde oturan işçiler, mağdur olduklarını ve geçinmediklerini söyleyerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler.

"Hayatımızı sürdüremiyoruz"

Maaşlarını eksik aldıklarını ve bu yüzden geçinemediklerini söyleyen Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, grup adına açıklama yaptı. Pektaş, "İş Kanunu’nun bize verdiği 34. maddeye dayanarak, iş edinmeme hakkımızı kullanıyoruz. Ücretlerimizi alamadığımız için bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Nisan ayı maaşımızın hâlâ yarısını alamadık. Şu anda Mayıs ayı maaşını almamız gerekirken, Mayıs ayına ilişkin de bir belirsizlik sürüyor. Toplu sözleşmeden doğan farklarımız var. Bu farklar, geçen yıl Aralık ayında imzaladığımız toplu sözleşmeden kaynaklanıyor ve henüz ödenmedi. Kişi başı ortalama 60 bin TL’lik bir alacağımız bulunuyor. Daha yüksek alacakları olan arkadaşlarımız da var. Bunun dışında, aylardır maaşlarımızı parça parça alıyoruz. Ve bizim tek geçim kaynağımız, Buca Belediyesi’nden aldığımız maaş. Hizmet üretiyoruz; ancak bu hizmetin karşılığında yaşamımızı sürdürdüğümüz maaşlarımızı alamıyoruz. Bu nedenle işçilerin talebi çok haklı ve çok meşrudur. Çünkü buradan maaşımızı alamadığımızda hayatımızı sürdüremiyoruz" dedi.

"Tehdit ediliyoruz"

İş bırakma sürecinde sorumlu müdürler ve başkan yardımcıları tarafından tehdit ve baskılara maruz kaldıklarını söyleyen Pektaş, "Bin 769 işçinin tamamı aynı durumda. Tüm işçiler iş bırakmış durumda. Ancak baskı ve korkuyla oluşturulan ortamda, işiyle tehdit edilen bazı arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Bu arkadaşlarımız çok az sayıda. Biz bu eylemleri daha önce de gerçekleştirdik. Bu eylemlerde müdürlerin, başkan yardımcılarının ve idarenin tavrı sertti. İşten çıkarılmakla alenen tehdit edilmiyoruz; ancak tutanak tutulmakla, görev yerinin değiştirilmesiyle tehdit edilen arkadaşlarımız var. Bu baskıya dayanamayan birkaç kişi dışında büyük çoğunluk şu anda iş edinmeme hakkını kullanıyor" açıklamasında bulundu.