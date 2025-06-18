Bolu’nun Mudurnu ilçesinden tayini çıkan Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu, veda yemeğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Mudurnu’dan Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine atanan Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu için veda yemeği düzenlendi. Programa il protokolü, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda Kaymakam Kalaycıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Kalaycıoğlu, Mudurnu’da görev yaptığı süre boyunca büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti. Kalaycıoğlu, "Mudurnu’da olmaktan çok mutluydum. Mudurnu insanları gerçekten çok güzel insanlar. Burada görev yaptığım süre boyunca mesai arkadaşlarımla güzel bir uyum içinde çalıştık. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni görev yerimize gideceğiz. Burada geçirdiğimiz günler için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda Kaymakam Kalaycıoğlu’na, davetliler tarafından günün anısına hediyeler takdim edildi.