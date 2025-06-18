Patnos Gençlik Merkezi, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Gençlik Merkezi, sanatın birleştirici gücünü vurgulayan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Sanat Açılış Festivali" kapsamında Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi büyük ilgi gördü.

Festivalde genç yeteneklerin el emeğiyle hazırladığı eserler sergilenirken, sanatseverler renkli ve duygusal anlar yaşadı. Gençlik Merkezi Müdürü Alparslan yaptığı açıklamada, "Sanatla büyüyen, üreten ve gelişen bir gençlik için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.