Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mahallede toplam 1.900 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Deprem sonrası yapılan yeni konutlarla birlikte içme suyu ihtiyacının arttığını belirten Şeyhler Mahallesi Muhtarı Abdülaziz Güldaş, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güldaş, "Yeni deprem konutları ile ilgili içme suyu sıkıntımız vardı. Dilekçemizi verdik ve en hızlı şekilde işe başlandı. Şu anda da görüldüğü gibi çalışmalar tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ise Malatya genelinde altyapı yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "İl genelinde içme suyu başta olmak üzere tüm altyapı hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Deprem sonrası oluşan ihtiyaçlara hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın temel hizmetlere kesintisiz erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Şeyhler Mahallesi’nde 1.900 metrelik içme suyu hattını tamamladık. Benzer şekilde Malatya’nın diğer ilçelerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.