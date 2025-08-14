Balıkesir’in Gömeç ilçesine kaymakam olarak atanan Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla ilçeye veda etti.

Kaymakam Mahir, ilçede bulunduğu süre boyunca birlikte çalıştığı kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile ilçe esnafını ziyaret ederek teşekkür etti ve helallik istedi.

Görev süresince vatandaşların gösterdiği ilgi ve destekten memnuniyet duyduğunu belirten Mahir, "Bir yılı aşkın süredir büyük bir onur ve mutlulukla görev yaptığım Hamur İlçemizden, tayin sebebiyle ayrılıyorum. Göreve başladığım ilk günden bu yana sizlerin güler yüzü, samimiyeti ve misafirperverliği sayesinde kendimi bu güzel ilçenin bir ferdi gibi hissettim. Her mahallemizde, her köyümüzde ayrı bir dostluk ve hatıra biriktirdim." dedi.

Hamur’da görev yaptığı süre boyunca devletin imkanlarını vatandaşlarla buluşturmak için gayret ettiklerini vurgulayan Mahir, "Makamların geçici olduğu bilinciyle, buradan ayrılırken hayırla yâd edilmeyi kendimize düstur edindik. Bundan sonraki görevimizde de aynı bilinçle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. ‘Vefa varsa veda can yakmaz’ anlayışıyla hepinizi Allah’a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mahir onuruna düzenlenen veda yemeğine, eşi Begüm Özcan Mahir, Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli katıldı.

Programın ardından Mahir, Belediye Başkanı Aslan, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından yeni görev yeri Gömeç’e uğurlandı.