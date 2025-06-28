Ağrı’nın Hamur ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Destek Merkezi (ADEM), kursiyerlerine yönelik kültürel bir gezi programı düzenledi.

Bitlis’in tarihî zenginlikleriyle öne çıkan Ahlat ve Adilcevaz ilçelerine gerçekleştirilen gezide, katılımcılar hem geçmişe tanıklık etti hem de doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Program kapsamında ilk durak, Anadolu’nun önemli miraslarından biri olan Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı oldu. Ardından Abdulrahman Gazi Türbesi ziyaret edilerek manevi bir atmosferde dualar edildi. Günün devamında ise Adilcevaz’da Van Gölü kıyısında gerçekleştirilen dinlenme etkinliğiyle kursiyerler gönüllerince vakit geçirme fırsatı buldu.