Tunceli'de düzenlenen Mameki Fest'te sahne alan sanatçı Haluk Levent, Gülistan Doku için eserler seslendirirken, 'Çok enteresan bir haberim var. Ben burada sahneden paylaşamam. Bir iki gün içinde göreceksiniz' ifadelerini kullandı.

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen Mameki Fest kapsamında sahne alan sanatçı Haluk Levent, konser sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Levent, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku olayının aydınlatılması için çaba gösteren Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile Tunceli Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür etti.