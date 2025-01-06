Milli sporcular Zeynep Nur Pehlivan halterde, Efe Sağdıç ise karate branşında elde ettikleri başarılarla Antalya’nın ve Muratpaşa’nın gurur kaynağı oldu. Muratpaşa Belediyesi, ocak ayı olağan meclis toplantısında başarılı olan sporculara oy birliğiyle ödül verilmesini kararlaştırdı.

Milli sporcu Zeynep Nur Pehlivan, 15-22 Haziran tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda 81 kilogram kategorisinde mücadele etti. Koparmada 83 kilogram kaldırarak gümüş madalya kazanan Pehlivan, silkmede ise 109 kilogram kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda 192 kilogram kaldırarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Pehlivan, daha önce de 2023 yılında Moldova’nın Kişinev şehrinde düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda 76 kilogram kategorisinde yarışmış; koparmada 72 kilogram, silkmede 94 kilogram olmak üzere toplamda 166 kilogram kaldırarak üç altın madalyayla Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Karatede Avrupa ve Balkan başarıları

11 yıldır lisanslı olarak karate yapan milli sporcu Efe Sağdıç, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 71 madalya kazandı. Sağdıç, 8-10 Kasım tarihlerinde Bosna-Hersek’te düzenlenen Ümit Genç Balkan Şampiyonası’nda üçüncülük elde ederek bronz madalya aldı. Ayrıca Sağdıç’ın Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü başarısı da bulunuyor.

Muratpaşa Belediye Meclisi, ocak ayı olağan meclis toplantısında başarılı sporculara toplam 30 bin lira ödül verilmesine oy birliğiyle karar verdi.