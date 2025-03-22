Kırıkkale’de halk ozanı ve Türk halk müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 42. yılında düzenlenen programda anıldı. Sahne alan usta sanatçının oğlu ve torunu, ustanın unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Kırıkkale’de halk ozanı ve Türk halk müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 42. yılında düzenlenen özel bir programla anıldı. Kırıkkale Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen anma etkinliği, yoğun katılımla Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programda, "ustalar topluluğu grubu" tarafından bozlak türküler seslendirildi. Gecenin en duygusal anları ise Hacı Taşan’ın oğlu Sondur Taşan ile torunu Emrah Tezcan’ın sahneye çıkarak usta sanatçının eserlerini seslendirmesiyle yaşandı.

Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri yaptığı konuşmada, "Hacı Taşan’ın eserlerini ve kültürel mirasını zaten biliyoruz. Bu kültürel mirasın taşıyıcısı olarak Hacı Taşan’ın oğlu Sondur Taşan ve diğer sanatçılar sağ olsunlar, var olsunlar, emek verdiler. Ama bunlarla beraber sizin gelip burada bizimle olmanız, bu geceyi şereflendirmenizle birlikte bir bütünlük sağladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Neslihan Aktaş ise, "İlimizin en önemli değerlerinden olan Hacı Taşan’ı, vefatının 42. yıl dönümünde anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hacı Taşan, hayatı boyunca birçok insana ilham kaynağı olmuş; yüce gönlü ve güzel eserleriyle toplumda iz bırakmış bir değerdir. Eserleri, değerleri ve insanlara olan sevgisi ebediyete kadar yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale’nin kültürel hafızasında derin izler bırakan Hacı Taşan, bozlak geleneğinin yaşatılmasında önemli bir rol oynamıştı. Anma gecesi, sanatseverlerin duygu dolu anlar yaşadığı, kültürle yoğrulmuş bir vefa gecesi oldu.

İl protokolü tarafından sahne alan sanatçılara plaket takdim edildi.