Halk Eğitim Merkezinde kursiyer olan ev hanımları ve öğrenciler, Ulus Aile Destek Merkezinde bulunan minik çocuklarla bir araya gelerek çanak çömlek çalışmaları yaptı.

Etkinlikte çocuklar, hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de keyifli anlar yaşadı. Seramik yapma süreci, çocukların hayal gücünü ortaya çıkarmalarına imkan tanırken, kursiyerler de çocuklarla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çömlek yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Semanur Elçiçek; ‘’Oyun hamurundan güzel bir çömlek yaptım. Çok eğlendim, çok güzel vakit geçirdim. Ablalara teşekkür ederim’’ dedi.

Usta öğretici Aynisa Alak, gönüllü olarak çocuklara eğitim verdiklerini ve eğitimlerinin devam ettiğini belirtti. Alak, ‘’Çocukların hem el becerileri hem de parmak kasları gelişiyor. Terapi olarak ta çocuklar stres atmış oluyor. Çamurla uğraştıklarında çok da memnun kalıyorlar. Çocuklar memnun kalıyorsa biz de memnun kalmış demekteyiz’’ ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Özlem Alak, öğrencilerimle beraber burada bulunan çocuklarla beraber mutlu bir şekilde vakit geçirmek istediğini belirterek; ‘’Maddi durumda olmayan çocuklarımıza güzel bir şekilde aktivite oluşturmaya karar verdik. Bunun devamı gelecek bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Siirt Aile Destek Merkezine (ADEM) Başkanı Nurten Temiz ise; ‘’Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını aile yılı ilan etmesiyle biz de Ulus Aile Destek Merkezindeki minik çocuklarımızı hiç görmedikleri çini seramiğiyle buluşturduk. Halk eğitim bünyesinde eğitici olan Özlem hocamızla öğrencileri, gönüllü gelip bizim dezavantajlı grupları olan öğrencilerimize bugün çini seramiği gösterdiler. Hem o hamuru yoğurmayla ve şekil vermeyle çocuklarımıza ve ailelere ayrı bir terapi oldu. Miniklerimize farklı bir aktivite oldu. Bu arada aile yıllına çok önem veriyoruz. Aileler mutlu olacak ki geleceğimiz mutlu olsun. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.