Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a Halk Buluşmalarında İvrindi ve Balya pazarlarına ulaşım sağlanması için gelen talep üzerine Akın tüm ekipleri seferber etti. İvrindi ve Balya’nın kırsal mahallelerinden ilçe pazarlarına rahatlıkla ulaşılabilmesi için açılan 8 yeni hatla birlikte vatandaşlar, Pazar alışverişlerini kolaylıkla yapabilecek.BALIKESİR (İGFA) - Halkın ihtiyaçlarını gözeterek sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Buluşmalarıyla halkın istek ve ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemişti. “Size En Yakın Ahmet Akın” diyerek herkesin ulaşabildiği, rahatlıkla taleplerini iletebildiği Başkan Akın, İvrindi ve Balya’daki vatandaşların Halk Buluşması’nda pazarlara köylerinden gidip gelmekte zorluk yaşadıklarını söylemeleri üzerine sorunun çözümü noktasında ilgili birimlere talimat verdi. Halkın talebi üzerine her iki ilçede toplam 8 yeni hat hayata geçirildi. Köylerinden ilçe merkezlerinde bulunan pazarlara rahatlıkla ulaşabildiklerini söyleyen vatandaşlar, “Bizim için çok önemli bir hizmetti. Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz.” dediler.

İVRİNDİ’DE CUMARTESİ, BALYA’DA PERŞEMBE GÜNLERİ HİZMET VERECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerden İvrindi Pazarı ile Balya Pazarı’na ulaşımı kolaylaştırmak için ilk kez ve yeni bir toplu taşıma hizmeti başlattı. Balya’da Perşembe günleri, İvrindi’de ise Cumartesi günleri düzenli olarak seferler yapılacak.

Bölge halkı pazarlarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Toplu taşıma aracı kalkmayan bölgelerde Başkan Akın’ın desteğiyle Perşembe günü Balya Pazarı’na ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini söyleyen Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Başkan Akın’a teşekkür etti. İvrindi halkının uzun süredir böyle bir talebi olduğunu dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, desteği için Başkan Akın’a teşekkür ederek bu hizmetin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

KÖYLERDEN PAZARLARA ULAŞIM ARTIK ÇOK KOLAY

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balya’da 27 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren başlayan seferler Perşembe günleri; Göloba’dan 09:00’da hareket eden toplu taşıma aracı sırasıyla Kayapınar, Semisköy, Kadıköy ve Patlak’tan geçerek 09:40’ta Balya’ya ulaşacak. Balya’dan 12:00’da hareketle aynı güzergahı takip ederek 12:40’ta Göloba’ya geri dönecek. Habipler’den 08:30’da hareketle Göktepe ve Çakallar’dan geçen toplu taşıma aracı, 08:50’de Balya’ya ulaşacak.

Balya’dan 12:00’da hareket edecek olan araç aynı güzergahı takip ederek 12:20’de Habipler’e geri dönecek. İvrindi’de Cumartesi günleri Hüseyinobası’ndan 08.00’de hareket edecek olan toplu taşıma aracı sırasıyla Kocaoba, Gökçeler, Yeşilköy, Osmanlar ve Topuzlar’dan sonra İvrindi’ye ulaşacak. İvrindi’den 15.30’da hareket edecek olan araç yine aynı güzergahtan kırsal mahallelere dönecek. Akçal’dan 08.00’de hareket edecek olan araç sırasıyla Kirazköy, Çamköy, Sofular, Büyükfındık, Eriklikkömürcü ve Kınık’ın ardından İvrindi’ye ulaşacak.

İvrindi merkezden 14.30’da hareket edecek olan toplu taşıma aracı tekrar ilçelere ulaşacak. İvrind-Yağlılar-Osmanköy-Çukurlar-Çiçekli-Çataldan Hattı ise 09.30’da Çataldan’dan hareket ederken İvrindi merkezden 16.00 itibarıyla dönüş yapacak. İvrindi-Küçükyenice-Susuzyayla Hattı ise Susuzyayla mahallesinden 10.00 itibarıyla hareket edecek ve İvrindi’den 14.30’da dönüş yaparak sırasıyla Aşşağıkaleoba, Yukarıkaleoba, Küçükyenice ve Susuzyayla’ya ulaşacak.