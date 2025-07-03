Haliliye Belediyesi tarafından yaz spor okulları kapsamında düzenlenen futbol kursu, çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak açılan kurs, minik sporcuların hem teknik hem de uygulamalı eğitimlerle futbolu öğrenmelerine imkan sağlıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda yürütülen kurslar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Spor Birimi tarafından organize ediliyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen futbol eğitimi sayesinde çocuklar, futbolun temel kurallarını öğrenirken, halı sahada yapılan antrenmanlarla da teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buluyor.

Çocuklara forma desteğinin de sağlandığı kurs, hem sportif gelişimlerine katkı sunuyor hem de sosyal yönlerini güçlendiriyor. Geleceğin yıldız futbolcuları arasında yer almak isteyen öğrenciler, verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini keşfederken, veliler ve kursiyerler, sağlanan imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, yaz spor okulları aracılığıyla çocukların yaz tatilini verimli geçirmesini sağlamaya ve genç nesilleri sporla buluşturmaya devam ediyor.