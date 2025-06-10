Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ardından ilçede kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Temizlik işleri müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, kurban kesim alanları kötü koku ve çevre kirliliğine karşı detaylı şekilde yıkanırken, mazgallar ve çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve hijyen içinde bayram geçirmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Haliliye Belediyesi, bayram sonrası temizlik çalışmalarına da 662 personel ile hız kesmeden devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü ve zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram boyunca olduğu gibi sonrasında da yoğun bir mesai yürütüyor.

Bayram öncesi kurban satış ve kesim noktalarında gerekli hazırlıkları tamamlayan ekipler, bayram boyunca sahada aktif görev alarak çevre temizliğini sağladı. Bayramın ardından oluşabilecek olumsuz görüntülerin ve kötü kokuların önüne geçmek amacıyla başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları kapsamında; özellikle kesim alanları, mazgallar ve çöp konteynerleri köpüklü suyla detaylı şekilde yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.