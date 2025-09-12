Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, parklarda mevsim çalışmaları kapsamında ağaçlandırma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın "Daha Yeşil bir Haliliye" sloganıyla çalışmalarını devam ettiren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, parkları vatandaşlar için yaşam alanlarına dönüştürüyor. Son bahar mevsimi ile birlikte özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, peyzaj çalışmalarıyla parkları güzelleştiriyor. Mevcut parklara ağaç dikme ve yenileme çalışmalarıyla estetik görüntü kazandıran ve yeşili koruyan ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde periyodik şekilde sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; altyapı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan alanlarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanan üstyapı işlemlerinin ardından peyzaj ve yeşillendirme faaliyetleri hızla hayata geçiriliyor. Öte yandan; bünyesindeki Ahşap ve Metal-İş Atölyesi ile üretime devam eden Haliliye Belediyesi, bank, kamelya ve piknik masalarını da ihtiyaç dahilinde tüm parklara kazandırıyor.